【漫画】本編を読む寝たフリをしても、猫にはなぜか通用しない。猫はこちらがどんな状態なのかなんてお構いなし。どんどん執拗に“かまって攻撃”を仕掛けてくる。――そんな猫を飼っている人ならば共感せずにはいられない“あるある”ネタが満載なのが、にごたろさんによるコミックエッセイ『拾い猫のモチャ』（にごたろ/KADOKAWA）。オスの三毛猫・モチャと、飼い主の何気ない暮らしが、やわらかなタッチで描かれている作品だ