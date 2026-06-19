俳優の小沢仁志さんが6月19日、自身のインスタグラムを更新。64歳の誕生日を迎えたことを報告しました。【写真を見る】【小沢仁志】64歳の誕生日を報告「これからも戦い続けます」「今年は初モノが増えそうな予感」小沢さんは出演した映画『スペシャルズ』で自身が踊るシーンがデコレーションされたバースデーケーキを前にした画像を投稿。「沢山の誕生日メッセージありがとう！64歳はこれからも戦い続けます」と、綴りました