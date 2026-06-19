◇プロ野球パ・リーグ ロッテー楽天(20日、ZOZOマリン)ロッテと楽天の2戦目の予告先発が発表され、ロッテ・小島和哉投手が登板することが分かりました。楽天の新監督には、昨季のシーズン終了までロッテを率いた吉井理人さんが就任。吉井新監督は2019年に投手コーチとしてロッテに加入しており、2018年ドラフトで入団となった小島投手とは、ルーキーイヤーからの関係です。そんな“恩師”と相対することになりますが、小島投手は「