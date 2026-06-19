武田信玄の軍師として知られる山本勘助の実像とは何か。国際日本文化研究センター准教授の呉座勇一さんは「『甲陽軍鑑』には勘助が『軍師』であると書かれた箇所はない。武田晴信書状の山本菅助と『甲陽軍鑑』に記された山本勘助を簡単に結びつけるべきではない」という――。※本稿は、呉座勇一『軍師の日本史』（角川新書）の一部を再編集したものです。勝川春亭「山本勘助」（画像＝MORIMIYA ART GALLERY／CC-PD-Mark／Wikimedi