「カプコミクスみなとみらい店」の外観イメージ（三菱地所プロパティマネジメント提供）商業施設「ＭＡＲＫＩＳ（マークイズ）みなとみらい」（横浜市西区）に今夏、カプコンの体験型アミューズメント施設「ＣＡＰＣＯＭＩＸ（カプコミクス）」が開業する。東日本で初出店。公式グッズを販売する県内初の「カプコンストア」も設ける。４階に入居し、総面積約２６４０平方メートル。約４年前から準備していたという。人気