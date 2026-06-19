プーチン大統領はいつまで戦争を続けるのか。拓殖大学客員教授の名越健郎さんは「公の場では徹底抗戦を崩さないが、占領地を恒久的にロシア領とすることを条件に前線での停戦に応じる『新提案』を密かに用意したとの情報がある。9月の下院選を控え、反戦世論の台頭を恐れている模様だ」という――。プーチン大統領・文化評議会の会合（テレビ会議形式）において（写真＝kremlin.ru／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）■プーチンがウ