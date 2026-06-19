フィギュアスケート女子の上薗恋奈（１６）に頼もしい援軍が加わった。シスメックス社は１９日、上薗の所属契約を締結したと発表。「シスメックスは、グループ企業理念『ＳｙｓｍｅｘＷａｙ』において『ヘルスケアの進化をデザインする』をミッションに掲げ、長年にわたりヘルスケアの分野で人々の健康を支えてきました。また、事業活動だけでなく、地元神戸の企業として、神戸を拠点とするフィギュアスケート選手のサポート