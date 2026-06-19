2026年10月に酒税が改正される。ビールは値下げとなるものの、缶チューハイなどのRTD（レディー・トゥー・ドリンク）の酒税は依然としてビール類より低い。これにより、業界はどう変化するのか。ジャーナリスト永井隆さんがリポートする――。写真＝iStock.com／taka4332※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／taka4332■ビール→缶チューハイの流れが加速するのか中京地区の食品スーパーで酒類を担当するバイヤーは言う。「今