【『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント】 6月18日 開催 カプコンは6月18日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch 2/PC用SFアクションアドベンチャー「プラグマタ」のライブ配信イベント「『プラグマタ』大ヒット記念！父の日スペシャルイベント」を、東京・上野のesports Style UENOにて開催した。