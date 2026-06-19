ボートレース芦屋の「ＰａｙＰａｙ銀行賞」は１９日、準優勝戦が行われた。里岡右貴（４０＝福岡）が１０Ｒのイン戦、コンマ０３の踏み込みから逃げて優出一番乗りを決めた。スタート勘は「見え方がまちまちだが、準優は特訓、展示、本番と勘通りだった」と自信をのぞかせる。優勝戦は３号艇。「あまりやらないけど３号艇なら３カドもチルトも含め考えます」と、闘志をみなぎらせる。今年はすでにキャリアハイの年間４Ｖと好