■なぜいま再評価されているのか？6月10日、有明のSGCホールで大滝詠一トリビュート公演『SPECIAL LIVE A Tribute to EIICHI OHTAKI』が開かれた。2013年に亡くなったミュージシャン、大滝詠一が音楽賞「ミュージック・アワード・ジャパン」でその功績を讃えられ、日本を象徴する音楽家として再評価されたからだ。彼自身について、同賞では次のように紹介している。フィル・スペクター、ブライアン・ウィルソン、エヴァリー・ブラ