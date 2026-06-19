判定に激怒した監督が一塁ベースを投げて捨てて抗議したパフォーマンスが、米メディアで話題になっている。１７日（日本時間１８日）にネブラスカ州リンカーンで行われた米独立リーグのリンカーン・ソルトドックス―ウィニペグ・ゴールデイズ戦で起こった。ソルトドックスを率いるジェームズ・フリスビー監督（５３）は一塁のアウト判定に異議を唱え、かぶっていたヘルメットを投げ捨てて球審に猛抗議。退場が宣告されると今度