阪急阪神ホテルズは、ホテル阪急インターナショナル直営の「阪急トップビアガーデン」(阪急トップ)を6月25日から9月12日までの期間で営業する。席数は672席と梅田エリア最大級、時間無制限で食べ飲み放題が楽しめるビアガーデンとして長年、近隣ワーカーから支持を集める。今年も予約が解禁となった5月25日からメディア内覧会が開催された6月18日までの期間で1052件、8934人分の予約が入っており、期待値の高さが見て取れる。料理