張り切ってお洒落をしても、雨の日には危険な落とし穴がいっぱい。好きな女性の前で恥をかきたくなかったら、「濡れた！」と思った瞬間にどの部分をチェックすればいいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性382名に聞いたアンケートを参考に「雨デート、待ち合わせ直前の身だしなみチェックポイント」をご紹介します。【１】泥はねが目立つと残念感が漂う「白パンツ」「白パンツのシミってすごく気になります」（20