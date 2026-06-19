【花奈 1/4 逆バニーVer.】 【美羽香 1/4 逆バニーVer.】 6月19日 発表 発売日・価格：未定 「花奈 1/4 逆バニーVer.」 メディコスは、フィギュア「花奈/美羽香 1/4 逆バニーVer.」の商品化決定を発表した。発売日と価格は共に未定。 本製品は、qureateの心が清らかなお紳士様向けの恋愛ADV「バニーガーデン」より、キャ