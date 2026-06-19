お笑いコンビ「たくろう」の赤木裕ときむらバンドがテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。給料事情を明かした。「納言」薄幸が２人に「給料何倍になりました？」と聞くと、赤木が「怖いんですよね。お給料とかもね」と口を開いた。「ロンハーで隠し撮りみたいなされて。そこに人見知りの僕のところに藤本（敏史）さんがいっぱい絡んでくるみたいなんで『お給