ガールグループ「ＩＬＬＩＴ」のＭＯＫＡ（モカ）が１９日、当面の間、活動を休止することを公式サイトで発表した。健康回復に専念することが理由。ＭＯＫＡは今年４月に体調不良で活動を休止、先月２９日に活動再開していたが、再度の活動休止となる。公式サイトでは「ＩＬＬＩＴメンバーのＭＯＫＡは、ＢＥＬＩＦＴＬＡＢからご案内がありましたとおり、当面の間、全ての活動を休止し、健康回復に専念することになりました