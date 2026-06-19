ノンアルコールビールの飲み比べをできるイベントが、名古屋駅前で開かれています。すっきりとした味の「アサヒドライゼロ」と、ビールのようなコクがある「アサヒゼロ」の2種類を200円で飲み比べ、好みの味の1缶を持ち帰ることができます。ノンアルコールビールは年々出荷量が増え、大手各社が品揃えを強化しています。