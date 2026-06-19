◆女子プロゴルフツアーニチレイレディス第１日（１９日、千葉・袖ヶ浦ＣＣ新袖Ｃ＝６５９０ヤード、パー７２）ツアー通算１勝の荒木優奈（Ｓｋｙ）が１イーグル、６バーディー、ボギーなしの８アンダー、６４で回り、首位スタートを切った。荒木は１６番、１７番で連続バーディーを奪って迎えた最終１８番パー５では、残り約１７ヤードの第３打を５８度のウェッジで直接、沈めるチップインイーグル。残り３ホールでスコアを４