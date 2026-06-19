高知県警は、5月に酒を飲んで車を運転したとして酒気帯び運転の疑いで逮捕した20代の警察官を6月19日付けで懲戒免職処分としました。19日付けで懲戒免職処分を受けたのは県警本部・警務課の今西夏輝巡査長（25）です。今西巡査長は5月15日の午後9時過ぎ、高知市和泉町の市道を酒を飲んで車を運転したとして酒気帯び運転の疑いで逮捕されていました。その後の捜査で、今西巡査長は5月14日にも午後4時頃から自宅でウィスキーや