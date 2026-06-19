高校生がマンガの腕を競う「まんが甲子園」の予選審査会が6月19日、高知県庁で開かれました。今年（2026年）のまんが甲子園には、41都道府県から161校と、韓国など海外から9校の計170校が応募していて、19日、高知県庁で本選に進む33校を選ぶ予選審査会が開かれました。今年（2026年）の予選テーマは「国宝級」と「アップデート」で、審査員長をつとめる漫画家・山根青鬼さんや県出身の漫画家・くさか里樹さんなど7人