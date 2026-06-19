高知県立美術館で開催中のレオ・レオーニの企画展の入場者数が6月19日、1万人を突破しました。県立美術館で開かれている全国巡回展「レオ・レオーニと仲間たち」。レオ・レオーニは「スイミー」で知られる絵本作家ですが、デザイナーとしても活躍した多彩なアーティストで、会場ではレオ・レオーニの足跡を広く紹介しています。この企画展の入場者数が19日、1万人を突破しました。記念