G7の開催地フランスでイランとの戦闘終結に向けた覚書に署名したトランプ大統領。自身のSNSにレバノンの親イラン組織「ヒズボラ」とイスラエルの戦闘を含む、「あらゆる戦線での完全な停戦が実現することを期待する」と投稿しました。またバンス副大統領は会見で、署名した覚書がすでに効力を発していると明らかにした上で、最終合意に向けた60日間の交渉期間が18日に始まったと説明しました。さらにアメリカ中央軍は18日、イラン