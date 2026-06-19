19日、小泉防衛大臣が会見で、今月12日のインドネシア訪問でプラボウォ大統領に戦艦三笠の模型を贈呈した理由について説明した。【映像】「喜んでくださった」と語る小泉大臣（実際の様子）記者からの「大臣はインドネシアのプラボウォ大統領への表敬の中で、戦前の戦艦である三笠の模型を贈呈されていた。三笠を選んだ理由をお聞かせください」と問いに対し小泉大臣は「ギフトの選定に当たっては、相手側の関心等に沿ったもの