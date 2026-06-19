オリックスのルイス・ペルドモ投手が、20日西武戦（京セラドーム）の予告先発として公示された。昨季リーグ2位タイの33ホールドを挙げた助っ人右腕は、今季途中から先発に転向。NPB通算140登板目で初先発となった今月12日の阪神戦では、ファーム調整中に磨いたシンカーを武器に、3回3安打無失点と力投した。「（前回は）非常に楽しく投げることができた。（シンカーは）ファームの試合からずっと磨いてきた成果かなと」岸