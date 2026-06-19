19日、小泉進次郎防衛大臣が閣議後の記者会見で、防衛省・自衛隊の情報発信のあり方について記者の質問に答えた。【映像】「嘘も本当になりかねない」危機感示す小泉大臣記者からは防衛省の公式Xにおいて、自衛隊が参加予定だった一部の大学のイベント中止に関する一連の投稿について「極めて遺憾」「看過できない」などの見解を投稿していること、また先日公布された予備自衛官等の兼業特例法に関する一部指摘について「事実