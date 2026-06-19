SNS上での言葉のあり方や誹謗中傷が社会問題となる中、にしたんクリニックの西村社長が19日、自身のTikTokを更新。現代社会における他者への想像力と、コンプレックスを前向きにとらえる姿勢について、ユーモアを交えてメッセージを投げかけた。きっかけとなったのはタレント・藤田ニコルさんに対するSNS上のコメントをめぐる議論で、今月第1子を抱いたお宮参りの写真をSNSに投稿したところ、一部から理不尽なリポストが付き、ネッ