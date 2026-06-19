現代社会において、重要なインフラとなっている携帯電話。株式会社アーラリンク（東京都豊島区）が運営する通信困窮者支援事業『誰でもスマホ』が実施した調査によると、携帯電話の契約ができないことで、日雇いや単発バイトに「応募すること自体ができない」という実態が明らかになり、経済的に困難な状況にある人ほど、「働くための入り口」から排除されてしまう構造が浮き彫りになりました。【調査結果】携帯電話が契約できない