新たな法規に対応した一部改良モデルが登場2026年6月18日、トヨタは「ハイエース バン」の一部改良モデルを発表し、同年7月1日に発売すると明らかにしました。1967年の初代誕生から長きにわたって世界中で愛用されているハイエース。現在日本で販売されている現行モデル（5代目・200系）は、2004年の登場から20年以上が経過している超ロングセラー車です。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新型「“スライドドア”バン」で