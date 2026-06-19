瀬戸内地方は、前線や湿った空気の影響で曇りになっています。夜は次第に雨雲がかかり、雷を伴うところがあるでしょう。 20日は全域で雨が降り、雨脚の強まるところがある見込みです。雷雨のおそれがあるため、天気の急変に注意してください。朝の最低気温は岡山で23度、津山と高松で22度でしょう。19日朝と同じくらいか高い気温になりそうです。日中の最高気温は岡山で26度、津山で25度、高松で28度でしょう。19日よりも気温が低