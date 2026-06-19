松坂屋で開催中のかわいらしい文房具がそろうイベントが、多くの人で賑わっています。まるで焼きのりが入っているようなクリアファイルに、エッフェル塔をデザインしたアンティーク風のはさみ。松坂屋名古屋店で開かれている「文具の博覧会」は今年で5回目の人気イベントで、全国のクリエイターが手がけたものなどおよそ5000種類が販売されています。送る相手や気分に合わせて選べる1枚1枚違ったデザインの便