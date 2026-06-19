愛する人と結婚をし、増えた家族。義理とはいえ“家族”になったのだから、最初はうまくいかなくても同居して一緒に暮らしていくことで、いつかきっとわかりあえるはず？今回は、ママたちが経験した「同居」に関するエピソードを紹介します。今回は、兄の同居問題から起こった一件です。来月出産予定のこの女性は、母と兄の住む実家に里帰り出産を予定していたそう。しかし突然兄が「来月から好きな人と同居するから！」なんて言