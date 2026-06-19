直近の世界ランクトップ20のうち、ブレード型1人に対してマレット型は19人と、近年ツアーで支持を集めているマレットパター。トレンドを牽引するテーラーメイド『Spider』シリーズが19人中7人で、6人がスコッティ・キャメロンの『PHANTOM』シリーズを使用している。【画像】あなたのマレットの好みは「ブリッヂ型」？ それとも「トップライン型」？元々オデッセイでマレット型の数多くの名器を生み出し、数年前からスコッティ・キ