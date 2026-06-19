＜ニチレイレディス初日◇19日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞10メートル、2メートル、4メートル。上がり3ホールで連続バーディを奪うと、ツアー1勝の木戸愛は思わず笑みをこぼした。「気持ち良かったです」。7バーディ・1ボギーの「66」をマークし、首位と2打差の6アンダー・2位につけた。【写真】笑顔でジャンボを天国へ送り出すまな弟子たち2グリーン特有の小さいグリーンを狙うために