＜日本女子アマチュア選手権 Presented by カープレミア最終日◇19日◇北海道ブルックスカントリークラブ（北海道）◇6578ヤード・パー72＞最終組の1組前からスタートした長澤愛羅（日本ウェルネススポーツ大1年）は、優勝が決まる瞬間を、アテスト（スコア提出）会場に設置されてる大型テレビの前で見守っていた。勝利が決まると、室内にいた人たちからは拍手が起こり、他の出場選手とグータッチしながら“控えめ”に喜んだ。【