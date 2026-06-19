読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金後1：55〜）が、19日に放送。日本代表元監督のフィリップ・トルシエ氏と、通訳のフローラン・ダバディ氏がVTRで登場し、SNSに反響が広がっている。【画像】日韓の歓喜から24年…トルシエ氏＆ダバディ氏“現在のショット”現在開催中の「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」で21日に、日本はチュニジアとの対戦が予定されている。番組では、2002年に