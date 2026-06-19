「Ｍ−１グランプリ２０２５」ファイナリストのお笑いコンビ・カナメストーンが初の書籍「カナメストーンスタイルブック無限服２０２６」（主婦と生活社）を９月１１日に発売することが１９日、分かった。書籍ではコンビで暮らしている自宅「無限虫（ムゲンデ）」で撮影した２００点以上に及ぶお気に入りアイテムを掲載する。カナメストーンは大のファッション好きで、服を買うためにコンビで約７５０万円の借金を抱えたこと