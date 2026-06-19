歌手の中森明菜が、22日発売の『AERA』で表紙を飾る。【写真】徳光和夫とのトークが弾む中森明菜20年ぶりのライブツアー、約10年ぶりの新曲リリース。中森が、今の思いを語った。活動再開を後押ししたもの、休止中に抱えていた葛藤、歌手人生への揺るぎない信念。思いが詰まったインタビューは必読だ。さらにジャズライブレポートや「AKINA NOTE」制作秘話も収録、合わせて13ページの大ボリュームで届ける。誌面QRコードから