にしたんクリニックなどを運営するエクスコムグローバルの西村誠司社長が１５日、ＴｉｋＴｏｋを更新。第１子を出産したタレント藤田ニコルのＳＮＳ投稿が話題になったことについて自身の考えを自虐的にユーモアたっぷりに披歴した。西村氏は「タレントの藤田ニコルさんがお子さんのね、お宮参りの写真をＳＮＳにアップしたところ、それを見た方が、『病気で子供を持てない人の気持ちは、あなた分かりますか？』みたいなコメン