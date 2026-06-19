1分間最強を決める格闘イベント「BreakingDown」に出場経験のある筋肉系YouTuberでグラドルの緒方友莉奈が19日、Xを更新。電車内のスメルハラスメントを訴えた投稿を削除した上で謝罪した。緒方は18日に「お願いマジで汗臭い。仕事頑張ったんはわかるけど生乾きはやばい。エチケット的につらい」とつづり、電車内と分かる写真を公開した。そして19日、「起きたら、炎上してました。それは、私が浅はかすぎて軽はずみすぎました。ご