堺雅人主演のＴＢＳドラマ「ＶＩＶＡＮＴ第２シーズン」が、７月２６日にスタートすることが発表された。新ビジュアルも発表され、砂漠砂丘をバックに乃木憂助（堺雅人）、野崎守（阿部寛）、柚木薫（二階堂ふみ）、黒須駿（松坂桃李）らが並んでおり、新キャストとして女優宮下今日子、タイで活躍中のＯＨＭの２人が発表された。また公開された予告動画で、乃木憂助が誰かを追及するかのように「なぜ別班をテントに近づけよ