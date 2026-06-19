俳優舘ひろし（76）が18日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。好意がなかった女性を好きになった瞬間を告白した。館は事前取材VTRで「最初どうでもいいと思ってた女性に夢中になったことあるんですよ」と切り出した。舘は「料理が苦手」と話していた女性と、主に外食をしていたと語った。「それであるときね、僕が病気になったんですよ。それで出前っていうか『デリバリーとる？』って言ったら、（女性