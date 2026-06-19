メキシコ戦の後半、レッドカードを受ける南アフリカのズワネ（左）。チーム2人目の退場者となった＝11日、メキシコ市（共同）サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で18日、レッドカードの枚数が通算6枚となり、2022年の前回カタール大会の4枚を1次リーグで早くも超えた。スイスに敗れたボスニア・ヘルツェゴビナで1人、カナダに大敗したカタールは2人が退場処分を受けた。11日のメキシコ―南アフリカの開幕戦で3人