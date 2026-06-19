【ヤンゴン共同】ミャンマーの民主派指導者アウンサンスーチー氏は19日、81歳の誕生日を迎えた。形だけの民政移管で誕生した親軍政権はスーチー氏の拘束を続けている。この日は各地でスーチー氏のトレードマークの花飾りにちなんだ「希望のバラ運動」が行われ、民主派らが早期解放を求めた。最大都市ヤンゴンなどでは当局が厳戒態勢を敷いた。運動は、誕生日に合わせて民主派が呼びかけた。参加者は寺でバラの花を供えたり、バ