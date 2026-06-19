塩野義製薬は19日、新型コロナウイルス感染症の飲み薬「ゾコーバ」について、従来は12歳以上としていた対象を、6〜11歳で体重20キロ以上の小児にも拡大するための承認を取得したと発表した。25ミリグラムの小型錠剤も併せて承認された。塩野義は「小児における治療の新たな選択肢となる」としている。ゾコーバは体内でウイルスが増殖するのを防ぐ。重症化リスクの有無にかかわらず使用できる。12歳以上を対象として、2022年1