俳優舘ひろし（76）が18日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。許せない女性について語った。舘は好意がなかった女性を好きになった瞬間を告白した。事前取材VTRで「最初どうでもいいと思ってた女性に夢中になったことあるんですよ」と切り出した。舘は料理が苦手な女性と普段外食をしていたものの、自身の病気で家で過ごすことになったという。舘がデリバリーを取ろうとするとその女性は料理を作ったこ