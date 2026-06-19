木原官房長官が、衆参両院の議長・副議長に対し、皇族数確保に関する法案の骨子を説明しました。木原官房長官：本日、私から衆参正副議長に対して、皇室典範改正の骨子を報告させていただき、概ねご了承をいただいたところです。皇族数の確保策をめぐっては、衆参両院の議長・副議長と与野党各党が10日、「立法府の総意」をとりまとめて高市総理に申し入れ、政府が皇室典範の改正案の作成を進めていました。木原長官は先ほど、衆議