歌手早見優（59）が19日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。米国在住の長女と毎日テレビ電話で会話している様子を語った。司会の黒柳徹子が「早見優さんには娘さんが2人いらしゃって、ずいぶん大きくなったでしょ。何歳と何歳？」と尋ねた。早見は「今、長女が25歳で次女が23歳なんですけれども、長女とは徹子さんの『徹子の部屋』に出演させていただいて、今、ふたりともボストンで仕事をしていて、もう大人