お笑いコンビおぎやはぎ小木博明（54）矢作兼（54）が18日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会、1次リーグF組の日本対オランダ戦について言及した。2人はW杯について熱く語った。小木は「前半の日本が攻撃している時に、全員戻ってるんだもんね、オランダが。ハーフウェーラインまで行かないんだよ、プレッシングに。日本が来たら下がっ