文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。 アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。 ―6月19日（金）配信分― 新しくオープンした商業施設の中にある台湾料理店。注文はタブレットで。 若いスタッフたちが運んでくる料理は普通においしいのですがどこか味気ない。 機械的といいますか、【オペレーション】